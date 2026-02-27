Sağlık Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Testi Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Testi Açıklaması

27.02.2026 23:20
Sağlık Bakanlığı, okullarda uyuşturucu testi yapılmayacağını, anket temelli bir tarama programı olduğunu açıkladı.

(ANKARA)- Sağlık Bakanlığı, okullarda biyolojik uyuşturucu testi yapılacağı iddialarını yalanlayarak  12–18 yaş grubuna yönelik çalışmanın anket temelli bir tarama programı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve okullarda çocuklara yönelik "uyuşturucu testi yapılacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu çalışmanın herhangi bir biyolojik test uygulamasını içermediğini, 12–18 yaş grubundaki gençlerin dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarını değerlendirmeye yönelik anket temelli bir tarama programı olarak planlandığını bildirdi.

Açıklamada, programın Bağımlılık Bilim Kurulu'ndaki akademisyenlerle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun şekilde geliştirileceği ifade edildi. Çalışmanın, iletişim dili özenle hazırlanmış ve bilimsel geçerliliği bulunan anket ve soru formları aracılığıyla erken risk tespiti yapmayı amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımı olduğu vurgulandı.

Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve etik ile bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının öncelikli olduğu kaydedildi.

Tarama sonucunda risk altında olduğu değerlendirilen gençlerin, ihtiyaç halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarının bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceği; ailelerin de sürece dahil edilerek destek mekanizmasının güçlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Testi Açıklaması
