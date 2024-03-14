Bazı sendikalara üye sağlık çalışanları, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Aile Hekimliği Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası ve Tabip-Sen üyelerinden oluşan gruptakiler, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirmesi, özlük hakları ve iş güvenliğine ilişkin bazı sloganlar attı.
Hekim Birliği Sendikasından Diş Hekimi Janat Düzgün, basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi.
Meslek onurunu ihlal eden hukuka aykırı ceza yaptırımlarını asla kabul etmediklerini ifade eden Düzgün, "Bizler, emek ve çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz. 'Belirli, öngörülebilir ve cezalarla kesilmeyen bir ücret istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz, 'Yıllarca ter döktüğümüz, gençliğimizi harcadığımız mesleğimizi ve onurumuzu korumak istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bize yakışır ve layık bir şekilde kutlamak istiyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı için basın açıklaması düzenledi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Faruk Baki'nin 'iyi hal' indirimi ile aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden yargılanması sonucunda artırıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılama sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın istinaf başvurusu sonucunda hükmü bozulan dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sanık, duruşmaya katılmazken, mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları, sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
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