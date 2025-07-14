Sağlık Ekiplerine Saldırı

Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, bir vakaya müdahale ederken ambulans ekibi ve tıbbi malzemelere kişi veya kişilerce saldırı yapıldığını bildirdi.

Karaca, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibinin Karakavak Mahallesi'nde bir vakaya müdahale ederken, fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirtti.

Karaca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeşilyurt 3 (MAŞTi) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibimiz, saat 21.30 sularında Karakavak Mahallesi'nde görevli oldukları bir vakaya müdahale sırasında fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmış, ayrıca ambulans içerisinde bulunan tıbbi malzemeler zarar görerek kamu malına kast edilmiştir. İnsan hayatını kurtarmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık personelimize yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin sol bulduğu, güvenli çalışma ortamlarının tesis edildiği bir gelecek en temel beklentimizdir."