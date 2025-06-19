"Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi" yeniden yayın hayatına başladı - Son Dakika
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"Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi" yeniden yayın hayatına başladı

"Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi" yeniden yayın hayatına başladı
19.06.2025 12:43
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Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından bir otelde gerçekleşen toplantıda, tütün kullanımı, dünyada tütün kullanımından dolayı hayatını kaybeden sayısı, tütün kullanımının nasıl önlenebileceği ve tütün kullanımının ekonomik tehditleri konularına dikkat çekildi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları arasında tütünle mücadelede büyük başarı elde edildiğini, bunun arkasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tütünle mücadeleye verdiği desteğin bulunduğunu söyledi.

Akdağ, son yıllarda tütün kullanımında artış gözlemlendiğine işaret ederek, "Özellikle genç kızlarda, kadınlarda tütün kullanımı oranları artıyor. 2012'de yüzde 27'lere düşmüş olan tütün kullanma oranı, yüzde 36'lara ulaşmış durumda. Bu durum bizim için bir alarm. Bu alarm sebebiyle yeni politikalar geliştirmek ve özellikle gençlerle alakalı yeni eylem planları oluşturmak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Sigarayla mücadelemiz devam edecek"

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi'nin yayın hayatına ilk olarak 1994'te başladığını hatırlatarak, o dönemlerde sigarayla mücadelede önemli kazanımlar elde edildiğini, yasal düzenlemeler yapıldığını, sonrasında sigara içme ve pasif etkilenim oranlarının düşmesi sebebiyle derginin yayın hayatına ara verildiğini aktardı.

Sigara kullanım oranının artması nedeniyle sigarayla mücadele kapsamında derginin yeniden yayın hayatına başladığını dile getiren Açık, sigara mücadelesi konusunda kanunların çıkarılması, uygulanması, konuya ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi çalışmaların tüm aşamalarında dernek üyeleri ve akademisyenlerle aktif rol üstlendiklerini, bundan sonra da mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"2013'ten itibaren sigara kullanımı çok hızlı şekilde artıyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, kurdukları dernekle tütün endüstrisine karşı mücadeleye başladıklarını ifade etti.

Ergüder, 2000'li yıllarda tütün kontrolünde önemli başarılar elde edildiğini hatırlatarak, "Son yıllarda tütün endüstrisinin ülkemize yönelik artan saldırıları ve farklı ürünleri ülkemize sokma çabaları ve özellikle genç kadınlardaki ve çocuklardaki sigara kullanımı artışı bizi tekrar endişeye düşürdü. Bu nedenle dergimizi yeniden yayın hayatına soktuk. Türkiye'de göğüs hastalıkları, kanser, halk sağlığı ve psikiyatri alanında çalışan 80'e yakın hocamızla tekrar bir araya gelerek dergimizi yeniden yayın hayatına soktuk." diye konuştu.

Türkiye'deki tütün kullanım oranlarına dikkati çeken Ergüder, şu bilgileri verdi:

"2013'ten itibaren sigara kullanımı çok hızlı şekilde artıyor. 2008-2012 yılları arasında tütün kullanımını yüzde 14'e yakın düşürmüştük ve dünya rekoru kırmıştık. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Türkiye'ye gelip Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 'Bunu nasıl başardınız?' diye görüşmeler yapmıştı. Tütün endüstrisi, 2013 yılından itibaren saldırılarını artırdı. Son 10 yılda Türkiye'de kadınlardaki sigara içme oranı yüzde 40 artmışken, 15-29 yaş grubu kadınlarda yüzde 90'dan fazla artış var."

Eski TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl ise "Her yıl 100 binden fazla insanımız hayatını kaybediyor. Bir pandemi müddetinde 50 bin insanımızı kaybettik ama 1 yılda sigarayla 2 pandemi miktarı insanı toprağa veriyoruz. Bunun farkında olmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

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