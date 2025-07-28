Sağlık Müdürü AMATEM'i Ziyaret Etti

Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü ile AMATEM'e gitti.

Buradaki birimleri gezen Güzeltaş, çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Güzeltaş'a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Cahit Ceylan da eşlik etti.