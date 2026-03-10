Sağlık Müdürü Yeşilay ve Eğitim Etkinliklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Sağlık Müdürü Yeşilay ve Eğitim Etkinliklerini Ziyaret Etti
10.03.2026 10:06
Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral, Yeşilay ve Kadınlar Atölyesi etkinliklerini ziyaret etti.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Meral ve Soykırlı bir süre görüştü.

Soykırlı, Yeşilay Haftası kapsamında yaptıkları etkinlikler hakkında Meral'e bilgi verip, ziyaret için teşekkür etti.

-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, il müftüsü olarak atanan Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Karaküçük ve Bilgiç makamda bir süre sohbet etti.

Karaküçük, Bilgiç'e görevinde başarılar diledi.

"İz Bırakan Kadınlar Atölye Çalışması" düzenlendi"

Tekirdağ Eğitim Akademisinde, "İz Bırakan Kadınlar Atölye Çalışması" gerçekleştirildi.

Çınarlı Anaokulu'nda anne ve çocukların arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla yapılan etkinlikte, tişört tasarımı, boyama ve çeşitli sanat etkinlikleriyle keyifli anlar yaşandı.

Program sonunda etkinliğe katkı sunan eğitimcilere Şube Müdürü Ömer Çelik tarafından belge verildi.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

