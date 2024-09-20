Sağlık Personeli Cinayetinde Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde geçen yıl ocak ayında sağlık teknisyeni kuzeni Hürrem Doğan'ı (31) tabancayla vurarak öldüren sağlık personeli İrfan Özbay'ın (52) yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 9 Ocak 2023'te İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 10'u, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin Hürrem Doğan'ın kuzeni, sağlık personeli İrfan Özbay olduğunu tespit etti. Olayın ardından Özbay gözaltına alındı. Hürrem Doğan'ın ev adresinin yazılı olduğu kağıt evinde bulunan Özbay, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Tasarlayarak kasten ateşli silahla öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık İrfan Özbay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Özbay, pişman olduğunu söyledi. Savcı mütalaasında sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı süre istemesi nedeniyle ertelendi.

KENDİSİNE KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Öte yandan olaya ilişkin görülen ilk duruşmada tutuklu sanık İrfan Özbay, dini nikahlı birlikte yaşadığı kadının, kendisini Hürrem Doğan'ın babasıyla aldattığını ve bu yüzden aralarında husumet olduğunu iddia etti. Daha önce Hürrem Doğan ve kardeşi C.A.D. tarafından darbedildiğini ve kendisine giydirilen kadın kıyafetleri ile videosunun çekildiğini ve tehdit edildiğini ileri süren Özbay, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ve alkol almaya başladığını söyledi.