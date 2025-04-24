Sağlık Sektörüne Destek Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Sektörüne Destek Açıklaması

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektörünün potansiyelini vurguladı ve destek sözü verdi.

24.04.2025 16:58
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörü olabilecek bir sektör. Hem insan gücü hem altyapısıyla esasında hedefine daha ulaşmamış, gücünü daha ispat etmemiş bir sektör. Bakanlık olarak önünüzü açıyoruz sadece." dedi.

Memişoğlu, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EXPOMed Eurasia Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı olarak her türlü üreticiye destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en üst seviyesinde insan gücüne sahip olduğunu aktaran Memişoğlu, Sağlık Bakanı olarak buna hep güvendiğini, bunun karşılığını da aldığını kaydetti.

Memişoğlu, Türkiye'nin bilişim altyapısından fiziki altyapıya, teknoparklardan bütün teknolojiyi üretebilecek her türlü gücü olduğunu ifade etti.

Türkiye'de ulaşılabilirlik anlamında lojistik maliyetin düşük olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bugün dünyaya baktığınız zaman hem kalite hem fizibilite hem maliyet anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesiyiz. Bazı ülkeler bazı şeyleri üretiyor ama onun kalite standartları yok. Bazı ülkelerin kalite standartları var ama inanılmaz maliyetli üretebiliyorlar. Biz bunların ikisini de yapabiliyoruz. Hem maliyeti düşük hem de kalitesi yüksek ürünler üretebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak "Üreten Sağlık" dediklerinin altını çizerek, "Sağlık sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörü olabilecek bir sektör. Hem insan gücü hem altyapısıyla Türkiye'nin, esasında hedefine daha ulaşmamış, gücünü daha ispat etmemiş bir sektör. Bakanlık olarak sizin önünüzü açıyoruz sadece. Sizler bunu yapabilecek kapasitedesiniz." dedi.

Dünyada ülkeler kendi içine kapansa da sağlıkta kapanma şansı olmadığını anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü sağlık insani, insan için olan bir şey. Sağlıksız yaşam mümkün değil. Öyle olunca sağlıkla ilgili geliştirdiğiniz her şey ülke içine kalmaz, ülke dışına gider mecburen. Eğer yeni bir şey söylüyorsanız, yeni bir şey üretiyorsanız dünyanın her yerine satabilirsiniz, ulaştırabilirsiniz. Zaten satmanız ve üretmeniz gerek. Bu, bizim insani olarak düşüncemiz, aynı zamanda inancımızın, medeniyetlerimizin prensipleri. Yani düşmanınız dahi olsa ona insani olarak yardım etme alışkanlığı olan bir medeniyetiz.

Bugün silah ürettiğiniz zaman onu her yere satamazsınız ama ilaç ürettiğiniz zaman her yere satabilirsiniz. Biz bu işi iyi yapabilen bir ülkeyiz. Dışarıdan gelecek yatırımcısını güvence altında tutacak, hem ekonomik hem siyasi olarak güvenilirliği olan bir ülkeyiz. Yani dış yatırımcının gelip bu ülkeden rahatlıkla yatırım, üretim yapacağı, aynı zamanda hem ticari hem siyasi olarak güvencesini bulabileceği bir ülkeyiz. O nedenle sadece iç piyasayı, içteki üreticiyi değil, dışarıdan gelecek yatırımcının ve üretecek insanların da ülkesiyiz. Biz bunların önünü de açacağız. Onun için fikri olan, finansal olarak gücü olan, üretecek insan gücü ve altyapısı olan gelsin, bunlar birleşsinler. Biz hem TÜSEB'imizde hem USHAŞ'ımızla hem devlet olarak hem bakanlık olarak onlara her türlü desteği vereceğiz, vermemiz de gerekir."

"Üreticinin üretme heyecanını, gözlerindeki pırıltıyı görüyorsunuz"

Bakan Memişoğlu, dünyanın sağlıkta değiştiğine, kimyasaldan biyolojiye, maddeden enerjiye dönüldüğüne dikkati çekti.

Bilişim olmadan cihaz üretme şansı olmadığını vurgulayan Memişoğlu, "Bu ülkede öyle bir veri var ki 2014'ten beri bu verilerin hepsini sizlerin cihazlarını açtığımız zaman dünyanın en akıllı sistemlerini o cihazlar içine yerleştirip dünyaya örnek olabilirsiniz. Biz bunu size sağlayacağız." dedi.

Memişoğlu, üreticinin, sağlık hizmeti sunanın hizmetinde olduğunu dile getirerek, "Bizler sizin önünüzü açmakla mükellefiz. Bugün dolaştığım zaman, üretim yerleri, ilaç, malzeme, cihaz sektörü olsun gurur duyuyorum. En çok mutlu olduğum taraf, üreticinin üretme heyecanını, gözlerindeki pırıltıyı görüyorsunuz. Maddi olarak zorlansa da bir şey ürettiği zaman o mutlu, o heyecanlı. Biz o heyecanı alıp aynı zamanda finansal olarak kurumsal hale getirip sadece bu ülkeye değil, dünyanın her türlü ülkesinde o heyecanını duyan üreticinin finansal olarak da yürümesini, güçlenmesini sağlatmakla mükellefiz." şeklinde konuştu.

TÜSEB'te "Üçlü Sarmal" ile bu işi yaptıklarını aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bir hekim, bir hemşire hastanede yeni bir şey, fikir ürettiği zaman onun gidip o hastanede, hastanenin herhangi bir köşesinde rahatlıkla ulaşabileceği ve fikrini söyleyip onun fikir hakkını da alacağı teknoloji transfer ofisleriyle o fikirleri toplayıp, sizlere, üreticilere veya finansçılara ön ayak olup o kişinin fikrini aynı zamanda ticari ürün hale getirip geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili TÜSEB'le ilgili bir mevzuat çıkarttık. Yeni bir şey söyleyecek, faz-1 çalışması yapacak veya ülkemize katkıda bulunacak her türlü çalışmayı, araştırmayı TÜSEB'in onayladığı her türlü araştırmayı bugün ödeyici kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu finansal olarak da destekler hale geldi. Onun için bu işleri hep beraber çözeceğiz. Bu yeni başladı demiyorum, çok eskiden beri başladı ama bu ivmeyi hızlandırdık biz."

Kalp Akciğer Makinesi tanıtıldı

Memişoğlu, bugün hayvan deneyleri bitirilmiş, klinik çalışmaya geçilecek ASELSAN mühendislerinin, Türk hekimlerinin beraber analiz ettiği Kalp Akciğer Makinesi'nin ön tanıtımı olduğunu dile getirdi.

Kalp Akciğer Makinesi'nin en zor cihazlardan birisi olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Hastanelerimize yerli üretilmiş, ASELSAN'ın mobil röntgen cihazlarını alıyoruz biz. Ne üretiyorsanız biz onu USHAŞ üzerinden de TÜSEB üzerinden de eğer işimize yarıyorsa, ihtiyacımız varsa hepsini alacağız. Onun için beraber yürüyeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Bu ülke sağlıkta üretiminde, biliminde farklı konuma gelecek. Bilim insanını kazançlı olması için hedeflemeyeceğiz, 'Bilim üretsin.' diye hedefleteceğiz. Onun zaten ürettiği bilimi ticaret olarak ona sağlatacak ekonomik geliri de getirteceğiz. O nedenle bu ekosistemi devlet olarak oluşturuyoruz, oluşturduk da." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından EXPOMed Eurasia Fuarı'nın açılışını yapan Memişoğlu, ardından ASELSAN tarafından 2020 yılında başlatılan ve TÜSEB desteğiyle sürdürülen Kalp Akciğer Makinesi'nin ön tanıtımını yaptı.

Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda kişi katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Sektörüne Destek Açıklaması - Son Dakika

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