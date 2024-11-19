Sağlık-Sen\'den Aile Hekimliği Talepleri

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(ANKARA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki mağduriyet oluşturacak maddeler kaldırılmalı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde TBMMi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı bütçesine yönelik talepleri ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi. Doğan, şunları kaydetti:

" Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar, güçlü sağlık altyapısı ve bütün bireyleri kapsayıcı sağlık hizmetiyle dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaşmıştır. Şehir hastanelerinden koruyucu sağlık hizmetlerine, acil sağlık hizmetlerinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarının arkasında, her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık teknisyeninin emeği yatmaktadır. Doğumdan ölüme, yaşamın her anında ve aşamasında bütün zorlu süreçlerin içerisinde yer alan, zamanla yarışan sağlık hizmeti sunucularımızın hakları da gelişen ve değişen şartlar karşısında güncellenmesi gerekiyor.

Türkiye'nin sağlık ve sosyal hizmet kolundaki en büyük sendikası olarak, 280 bini aşkın üyemiz, güçlü teşkilatımız ile bir milyonun üzerindeki sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Ekonomik verilere dair tartışmaların yaşandığı bir süreç içerisindeyiz. Özellikle sabit gelirlilerin kayıplarının büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu yüzden bütçe görüşmeleri, önümüzdeki yıl içerisinde atılacak atımları, sunulacak katkıları ve sağlık hizmetine atfedilen önemi gösterecektir. Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçmiş yıllardaki dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğunun tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığı görülmektedir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum için koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı artırılmalıdır. Aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi, ebesi güçlendirilmeli, maddi olarak desteklenmelidir. Sağlık çalışanlarımızın emeği ve katkısı, güçlü sağlık sistemimizin en değerli unsurudur.

"Tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır"

Bugün tüm dünyaya örnek olan, öncülük eden sağlık sistemimizin temel yapı taşı sağlık profesyonellerimizdir. Bu nedenle nitelikli sağlık hizmet sunumu için hemşire başta olmak üzere tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır. Atama bekleyen hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerinin sesi duyulmalı, yapılacak yeni atama ile sahanın yükü alınmalıdır. Ne kadar personel istihdam edileceği ne kadar personel gideri ayrılacağı bu bütçe görüşmelerinde belirlenecektir. Aynı zamanda, mevcut ödemelerin ve personele ayrılan bütçenin yetersizliği de hepinizin malumudur.

"Nöbet ücretlerinin dünya standartları seviyesinde artırılmasını istiyoruz"

Nöbet ücretleri, günümüz ekonomik şartlarının altında kalmakta ve sağlık profesyonellerine düşük miktarlarda nöbet ücreti verilmektedir. Lisans mezunu sağlık profesyonellerinin bir saatlik nöbet ücreti 90 TL, uzman hekimin bir saatlik nöbet ücreti 144 TL, Genel idare hizmetler çalışanlarının bir saatlik nöbet ücreti ise 58 TL'dir. Dünyanın her yerinde, tüm sektörlerde, fazla mesai ücreti bir saatlik normal çalışma ücretinin üzerindeyken; sağlık profesyonellerine ödenen fazla mesai ve nöbet ücretleri mesai ücretinin 3'te 1'i seviyesindedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz Sağlık-Sen olarak nöbet ücretlerinin dünya standartları seviyesinde artırılmasını istiyoruz."

"Sağlık çalışanlarının taban ödeme oranları yüzde 100 oranında artırılmalıdır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendikalarının taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Gece çalışmanın insan psikolojisi, metabolizması ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuzlukları göz önüne alınarak akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretler yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Taban ödeme oranları yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Sağlık profesyonellerinin giydiği forma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalıdır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki mağduriyet oluşturacak maddeler kaldırılmalı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalıdır.

Teşvik ek ödemeler yeniden gözden geçirilmeli, özellik arz eden birimlerin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemeleri revize edilmelidir. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara taban ve teşvik ek ödeme verilmelidir. Temel ek ödemeyi kapsayan sabit ve taban ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, sağlık profesyonellerinin emekli maaşlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle temel ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanlar, sınavsız olarak eğitim durumlarına göre genel idare hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır."