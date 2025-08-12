Sağlık-Sen'den Hastane Saldırısına Kınama

Sağlık-Sen Adana Şubesi, hastane personeline yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan hasta yakını T.T'nin 10 Ağustos'ta yanında getirdiği 15-20 kişiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki personele saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda 5 güvenlik görevlisi darp raporu almış, 2 hekim ve 2 hemşire saldırıya uğramıştır. Avukat ünvanını kullanan T.T. Adana Barosunun girişimleri sonucu serbest bırakılmıştır. Sağlık-Sen Adana Şubesi olarak, bu şahsı ve adaletin önüne geçenleri şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanları, toplum sağlığının teminatıdır. Onlara yönelik her türlü saldırı, yalnızca bireylere değil, tüm topluma yapılmış bir saldırıdır. Hukukun, adaletin ve kamu vicdanının bu saldırıyı cezasız bırakmayacağına olan inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve beraberindekiler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.