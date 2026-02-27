Sağlık-Sen Erzurum'da İftar Buluşması - Son Dakika
Son Dakika Logo

Sağlık-Sen Erzurum'da İftar Buluşması

Sağlık-Sen Erzurum\'da İftar Buluşması
27.02.2026 21:18
Sağlık-Sen Erzurum Şubesi, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Sağlık-Sen Erzurum Şubesi basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Kentte bir lokantada düzenlenen programda Sağlık-Sen Erzurum Şubesi Başkanı Ramazan Tortum ve üyeleri ile basın mensupları iftarda bir araya geldi.

Tortum, burada yaptığı konuşmada, Sağlık-Sen olarak Erzurum'a atılan her adımı çok değerli bulduklarını ve sağlık ile sosyal hizmet alanında Erzurum'la ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Görev yaptıkları süre zarfında üye sayılarını artırdıklarını belirten Tortum, "Geçen yıl haziran ayına kadar Sağlık-Sen tek şube olarak hizmet veriyordu. Haziran ayında genel kurul yaparak üniversite şubemizi de açtık. İki şubemizin toplamında sağlık ve sosyal hizmet alanında 5 bine yakın üyemiz bulunmaktadır. Memur-Sen çatısı altında ise 18 bine yakın kamu çalışanı üyemizle Erzurum ve Türkiye'nin en büyük sendikalarından biriyiz." dedi.

Sağlık-Sen olarak kamu çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Tortum, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin karşılaştığı sorunları yetkili mercilerle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Birçok konunun sorun haline dönüşmeden önce müdahale edilmesini sağlıyoruz. Çalışanlarımızın başta mobing olmak üzere çalışma hayatında karşılaştıkları her türlü sorunla ilgileniyoruz. Üyelerimizin çalışma hayatındaki bilgi ve birikimlerini artıracak sempozyumlar, eğitimler ve konferanslar düzenliyoruz. Bir yandan üyelerimizin mali ve özlük haklarını iyileştirirken, diğer yandan eğitim faaliyetlerimizle mesleki anlamda sertifika sahibi olmalarını ve mesleki alanda daha etkin, daha faal çalışabilmelerini sağlayacak programlar yürütüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Erzurum'da İftar Buluşması - Son Dakika

