Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü ile Görüştü

Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü ile Görüştü

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti. Doğan, KTÜ Farabi Hastanesi çalışanlarının taleplerini ileterek sağlık çalışanlarının memnuniyeti konusunda üniversite yönetimi ile iş birliği yapma niyetini dile getirdi. Rektör Çuvalcı ise hastane personelinin daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak adına gerekli adımların atıldığını vurguladı.

23.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, Doğan ve beraberindeki Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın ve Trabzon Üniversite Şube Başkanı Şenol Sungur'u makamında kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Çuvalcı'ya KTÜ Farabi Hastanesi çalışanlarının taleplerini ileten Doğan, sağlık çalışanlarının memnuniyeti konularında üniversite yönetimi ile iş birliği yapma niyetini de dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini önemsediklerini belirten Çuvalcı, üniversite olarak hastane personelinin daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak adına gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Faruk Doğan, Rektör, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te ziyaretlerde bulundu
    16:21 Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te ziyaretlerde bulundu

    Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.

  • Balıkesir'de hırsızlık zanlısı Bursa'da yakalandı
    16:21 Balıkesir'de hırsızlık zanlısı Bursa'da yakalandı

    Balıkesir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, Bursa'da çalıştığı otelde gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve ihbar üzerine çalışma başlatarak zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı, Balıkesir'e getirilerek emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
    16:21 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

    Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.

  • Erdoğan, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı ve İstanbul Seçimlerini Hatırlattı
    16:20 Erdoğan, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı ve İstanbul Seçimlerini Hatırlattı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde İstanbul seçimlerini hatırlattı ve Murat Kurum'un İstanbul'u kazanmasını istedi.

  • Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı
    16:20 Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.

  • Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
    16:19 Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı

    Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili, Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistan uyruklu bir kişi çıkarken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanacak.

  • Antalya'da sahildeki yoğunluk yazı aratmadı
    16:19 Antalya'da sahildeki yoğunluk yazı aratmadı

    Turizm kenti Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı. Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya'da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Turistler ve Antalya halkı güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları denize girerek serinledi. Antalya'nın güzelliklerini keşfetmek için turistlerin bu aylarda gelmeleri önerildi.

  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'dan Emeklilere ve Gençlere Destek Sözü
    16:19 Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'dan Emeklilere ve Gençlere Destek Sözü

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi. Ayaydın, emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapacaklarını ve gençlere evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca, kadınlara iş yeri açmaları için 25 bin lira yardım sağlanacağını ve şiddet gören kadınlara avukatlık desteği verileceğini ifade etti.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi
    16:18 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanımak için Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgileri dikkate alan Destici, çalışmaları için teşekkür etti ve kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi.

  • Karaman'da 13 şüpheli suçludan yakalandı
    16:17 Karaman'da 13 şüpheli suçludan yakalandı

    Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

  • Karaman'da Aranan 20 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
    16:17 Karaman'da Aranan 20 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

    Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.


15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:58 Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
13:02 Şanlıurfa’da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor Şanlıurfa'da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 16:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement