Sağlık-Sen Hakkari Genel Kurulu Yapıldı

Sağlık-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından yapılan seçimde mevcut başkan Nazif Arslan yeniden başkanlığa seçildi.

Arslan, genel kurulda yaptığı konuşmada, sendikacılığı yalnızca özlük hakları mücadelesi olarak görmediklerini söyledi.

Çözüm ve birlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Arslan, "Sendika, değerini milletinden, inancından ve medeniyet anlayışından alıyor. Hakkari, farklılıkların kardeşçe yaşandığı ve dayanışmanın güçlü olduğu kadim bir şehir. Kamu çalışanlarının haklarını korurken toplumsal huzura da katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Genel kurula, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari İl Koordinatörü Bahattin Yıldız, Öz Sağlık-İş Sendikası Hakkari İl Başkanı Naci Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.