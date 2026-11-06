Sağlık-Sen Tekirdağ Başkanı Yeniay, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Solakoğlu ile görüştü - Son Dakika
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Sağlık-Sen Tekirdağ Başkanı Yeniay, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Solakoğlu ile görüştü

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Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve Başkan Yardımcısı Barış Zeytin, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neval Solakoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede sağlık çalışanlarının sorunları, talepleri ve hizmetlerin verimliliğine katkı sağlayacak işbirliği ele alındı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve Başkan Yardımcısı Barış Zeytin, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neval Solakoğlu'nu ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı sorunlar, talep ve öneriler ele alındı.

Görüşmede, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Solakoğlu, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine değinerek kurumlar arası işbirliğinin sağlık hizmetlerinin verimliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
TekirdağZeytinYeniaySağlıkGüncelÇorluSon Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Tekirdağ Başkanı Yeniay, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Solakoğlu ile görüştü - Son Dakika
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