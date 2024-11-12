Sağlık Sendikası'ndan Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Sağlık Sendikası'ndan Çözüm Arayışı

Sağlık Sendikası\'ndan Çözüm Arayışı

Giresun Şube Başkanı Şardağ, sağlık sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

12.11.2024 14:46
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Genç Sağlık Sendikası Giresun Şube Başkanı Recep Uhud Şardağ, sahadaki sorunlara araştırarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şardağ, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin Zeytinlik mevkisindeki binasında düzenlediği toplantıda, sendikanın ülke genelinde bu yıl yüzde 179 büyüdüğünü belirtti.

Yaşanan sorunların çözümünün TBMM'de olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Şardağ, sahadaki sorunlara araştırarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Şardağ, sendika olarak memurların ortak sorunları üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Taleplerimiz arasında tek kalem maaş uygulaması, sağlıkta şiddet uygulayanların yasaklı hasta ilan edilmesi, izinlerde hafta sonunun sayılmaması, yıllık izinlerde ek ödemelerin kesilmemesi gibi önemli konular yer almaktadır." dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Şardağ, dün Giresun'daki özel bir hastanede hasta yakını tarafından genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e yapılan fiziksel saldırıyı da kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Sendikası'ndan Çözüm Arayışı - Son Dakika

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