Sağlıklı Nesil Yarışması Tamamlandı

Çorum'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, edebi eserler kategorisinde Salih Mert Doğan, Reyyan Eker ve Mısra Yaman, görsel eserler kategorisinde ise Sude Keçelioğlu, Mehmet Emir Uzun ve Zehra Betül Yılmaz dereceye girdi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın çocukların bağımlılığa karşı bilinçli yetişmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Çağlar, başarı dileklerini iletti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Yeşilay Cemiyeti Şube Başkan Yardımcısı Göksel Tandoğan da katıldı.