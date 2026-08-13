Sağlıklı Yaşam Konferansı Kırklareli\'nde

Kırklareli'nde "Ayağına Sağlık Bir Adım Değil Bir Dönüşüm" konferansı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sağlıklı Hayat Saatleri programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Dr. Mehmet Fuat Umay Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansta, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığını geliştirmek amacıyla bilgiler verildi

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Heval Kömür, konferansta, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi, hareketli yaşamın önemi ve bireylerin günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteyi artırmalarına yönelik bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de toplum sağlığını korumak ve farkındalığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.