Sağlıkta Dijital Denetim Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıkta Dijital Denetim Güçleniyor

Sağlıkta Dijital Denetim Güçleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, 81 ilde 9.988 denetimle dijital sağlık sistemini güçlendirdiklerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Rutin yürütülen denetim faaliyetlerinin yanında, veri ve teknoloji odaklı yeni nesil denetim yöntemlerini de geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) son dönemde önemli ölçüde güçlendirdik. Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz. REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz. 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağlıyoruz. Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz karar destek sistemleriyle riskleri önceliklendiriyor, risklerin doğru denetim yöntemleriyle ele alınmasını sağlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkta Dijital Denetim Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:30
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 15:46:54. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıkta Dijital Denetim Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement