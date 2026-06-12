Sağlıkta Dönüşüm Proje Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Sağlıkta Dönüşüm Proje Yarışması Ödül Töreni

12.06.2026 14:54
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, projeleri ödüllendirdi. Yenilikçi fikirler teşvik ediliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıkta Dönüşüm Var Proje Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kale, sahada karşılaşılan sorun ve ihtiyaçların bilgiyle birleştirilerek projelere ve ürünlere dönüştürülmesinin önemli bir katma değer oluşturduğunu söyledi.

Kale, fikri olan kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri, doğru kişilerle buluşabilecekleri ve fikirlerini projeye ya da ürüne dönüştürebilecekleri ekip ve altyapıların oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Kale, "Bence herkes çok başarılı. Belki bugün burada birinci, ikinci, üçüncü açıklanacak. Onlara belki ödüller verilecek ama emin olun ki 'Fikrim var.' diyen herkes bu yarışmanın birincisi. Çünkü fikir oluşturmak, bu cesareti göstermek, bunun için de uğraşmak, bunu kendine sorumluluk edinmek gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Kemal Kural da, İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Koordinatörlüğü olarak, her fikrin çok değerli olduğunu ve fikirlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Projelerin bir sorunu tanımlayıp çözme gayesiyle ortaya çıktığını ifade eden Kural, fikirlerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kural, "Fikirden uygulamaya yenilikçi projeler ve inovatif dijital çözümler, saha odaklı çözüm yaklaşımıyla özellikle proje çağrımızı tüm İstanbul'un sağlık çalışanlarına, üniversitemizin kıymetli lisans öğrencilerine yönelik olarak açtık. Projeyi, nasıl bir rezerv alanımız olduğunu değerlendirmek için sağlık çalışanları odağında hayata geçirdik, buna göre de projelerimizi topladık. Buradaki amaç sahadaki fikri değere dönüştürmekti." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopol İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise, sağlık alanında yenilikçi fikirlerinin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla bu projenin hayata geçirildiğini belirterek, başvuru yapan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren projelere ödülleri verildi.

Ödül törenine, proje katılımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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