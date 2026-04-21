Sağlıkta İşbirliği Protokolü İmzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi arasında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve akademik işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Anlaşma ile özellikle hekim, hemşire ve sağlık personelinin bilgi ve deneyimlerinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca öğrenci stajları, akademik değişim programları ve AR-GE faaliyetleriyle iki kurum arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi planlanıyor.

Atatürk Üniversitesi'nde imzalanan protokolün, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, imza töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin Ankara'nın doğusundaki en büyük hastane olduğunu ve yaklaşık 1200 doktorun görev yaptığını söyledi.

Bitlis'te yakında tıp fakültesi açılacağını ifade eden Hacımüftüoğlu, yapılan anlaşma ile tıp doktorları, uzman hekimler, hemşireler ve teknisyenlerin geliştirilmesi için çalışmaların yürütüleceğini anlattı.

Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanemize gelecek arkadaşlarımız, bilgi ve mesleksel deneyimlerini artıracak, kendi şehirlerinde ve hastanelerinde bu görevlerine devam edecekler. Ayrıca öğretim üyelerimiz ve çeşitli hocalarımız görevlendirerek, eksik branş varsa o branşta, gerek ameliyatlara girecek, gerekse eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklar. Dijitalizasyonun gelişmesiyle online sistemlerin devreye alınması da söz konusu. Hocalar arasında bir online bağlantı sistemiyle, hastanemiz ve devlet hastanemizin bölümleri arasında gerekli bilgi aktarımı söz olacak."

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ise işbirliği için Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.

İmzalanan protokolün önemine değinen Ergene, "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi doğunun parıldayan çok güçlü, sağlam bir üniversitesi. Üniversitemizde yeni kurulan bir tıp fakültesinin Atatürk Üniversitesinin şemsiyesi altında daha iyi olmasını istediğimiz için hekim arkadaşlarımızı buradaki çok değerli hocalarımızın bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanmasını istedik." dedi.

İmza törenine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Barış Sarıçoban ve başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Turan Ayılgan da katıldı.