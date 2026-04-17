Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Mücadele

17.04.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği Başkanı Balcı, sağlıkta şiddetin sistematik olduğunu vurguladı ve mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddet münferit değildir, sağlıkta şiddet sistematiktir ve bu sistem değişmeden, bu zihniyet dönüşmeden bu şiddet bitmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, 17 Nisan 2012 tarihinde hayatını kaybeden doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde anma mesajı paylaştı. Balcı, mesajında, görevini yaparken hayatını kaybeden meslektaşları ile Ekrem Karakaya ve Ersin Arslan'ı anarak, "Biz onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Sağlıkta şiddetin sona ermediğini vurgulayan Balcı, şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Balcı, "Her gün bir hastanede, bir aile sağlığı merkezinde, bir acil serviste bir meslektaşımız tehdit ediliyor, darp ediliyor, aşağılanıyor ve bizden hala sabretmemiz bekleniyor. Hayır,

artık sabretmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Balcı'nın mesajı şöyle:

"Biz bu ülkenin hekimleriyiz. Bizler hayat kurtaran insanlarız ama kendi hayatlarımızın bu kadar değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağız."

Buradan çok net söylüyorum: Sağlıkta şiddet münferit değildir, sağlıkta şiddet sistematiktir ve bu sistem değişmeden, bu zihniyet dönüşmeden bu şiddet bitmeyecektir. Bugün buradan yalnızca bir çağrı yapmıyoruz, aynı zamanda bir irade beyanı ortaya koyuyoruz. Hekim Birliği olarak çağrımızdır: Başta sağlık alanında çalışanlar olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek örgütlerini ve bu ülkenin tüm vicdanlı insanlarını omuz omuza durmaya, tek ses olmaya, şiddete karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Bu mücadele yalnızca hekimlerin mücadelesi değildir. Bu mücadele, çocuğunu güvenle hastaneye götürmek isteyen annenin mücadelesidir.

Eğitim verirken tehdit edilmek istemeyen öğretmenin mücadelesidir. Sokakta, iş yerinde, kamu hizmeti alırken korkmadan yaşamak isteyen herkesin mücadelesidir. Bu, toplumun tamamının güvenli yarınları için verilen bir mücadeledir. Şiddeti normalleştirenlere, görmezden gelenlere,

yetersiz önlemlerle oyalanmamızı bekleyenlere karşı birlikte duracağız. Yaşamak istiyoruz, mesleğimizi onurla yapmak istiyoruz ve en önemlisi ölmek değil, yaşatmak istiyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz, bu düzen değişene kadar asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Şiddet, Güncel, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:19:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.