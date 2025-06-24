Sağlıkta Yeni Dönem Başlıyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ nakli, özel sağlık kurumu çalışanlarının özlük hakları, ilaç tedarik zincirleri, tıbbi kenevir üretimi gibi birçok konuda düzenleme içeren yasa teklifini, "Bugün tarihi bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak" diyerek duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün" diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti.

Çok kısa bir süre içinde yeni bir dönemin başlayacağını, sağlık sistemini ileri taşıyacak bir dizi köklü değişikliğin hayata geçirileceğini ifade eden Memişoğlu, teklifteki değişiklikeri şöyle sıraladı:

"Organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak.

Özel hastane hekimlerinin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

Sağlık hizmetleri yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek.

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlığımızca yürütülecek."

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.