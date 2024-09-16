SAHA Sürdürülebilirlik Fonu 2025 Açık Çağrı

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SAHA Derneği, Türkiye genelinde görsel sanatlar alanında çalışan bağımsız sanat inisiyatiflerinin program, sergi ve yayın projelerini desteklemek amacıyla kurulan "SAHA Sürdürülebilirlik Fonu" için 2025 yılına yönelik açık çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, fona başvurular 13 Ekim'e kadar kabul edilecek. Sonuçların ise kasım ayı sonunda açıklanması hedefleniyor.

SAHA, her biri 120 bin liraya kadar yıllık fon sağlanması hedeflenen 10-12 bağımsız sanat inisiyatifinin birbirleriyle bağlantı geliştirmesine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Fona, Türkiye'de güncel görsel sanatlar alanında kar amacı gütmeyen, ticari faaliyet göstermeyen, bağımsız ve kolektif yapılar başvurabilecek.

Detaylı bilgiye "www.saha.org.tr" adresinden ulaşılabilir.