Sahabeler Anıldı: Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar

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Peygamber Sevdalıları Vakfı ev sahipliğinde, sahabeleri anmak ve hayatlarını anlatmak amacıyla "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" adlı program düzenlendi.

??????? Sancaktepe'deki Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Başkan Yardımcısı Abdusselam Yaçin, her yıl kasımda sahabeleri yad etmek için program düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yaptığı saldırıları anımsatan Yaçin, bu yılki programı icra ederken, İsrail'in zulüm, katliam ve soykırımları nedeniyle acı ile kıvrandıklarını kaydetti.

İlahiyatçı Süleyman Kızılçınar ise çocuk yetiştirirken sahabelerin hayatının örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Sahabelerin hayatıyla ilgili sinevizyon gösterimi yapılan ve ilahi dinletisi sunulan programa, vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.