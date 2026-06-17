Sahil Güvenlik 44 Yaşında - Son Dakika
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Sahil Güvenlik 44 Yaşında

Sahil Güvenlik 44 Yaşında
17.06.2026 16:18
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Hatay'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yılı etkinliği düzenlendi, ödüller verildi.

Hatay'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu'nda Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca etkinlik gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının tanıtımının yapıldığı etkinlikte, 21 Mayıs'ta meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta vatandaşlara yardım eden personellere teşekkür belgesi verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarının önemine değindi.

Güvenlik güçlerinin her koşulda insanlara yardım etmek için çabaladığını belirten Masatlı, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Etkinlikte 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca konser verildi.

Kaynak: AA

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