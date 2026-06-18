Sahil Güvenlik 44 Yaşında - Son Dakika
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Sahil Güvenlik 44 Yaşında

18.06.2026 13:23
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 44. yıl dönümünde botlarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde görevli askeri botlar, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Marmaris'te Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-904" botu, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ İskelesi'nde kapılarını açtı. Ziyaretçilere, görevli personel tarafından bot hakkında bilgi verildi.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Sahil Güvenlik Bodrum Bölge Komutanlığına bağlı "TCSG-106" Bodrum Marina'da, "TCSG-911" botu ise Fethiye İskelesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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