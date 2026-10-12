Sahil Güvenlik, Didim açıklarında 2'si çocuk 10 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, Didim açıklarında 2'si çocuk 10 kaçak göçmeni yakaladı

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Sahil Güvenlik, Didim açıklarında 2\'si çocuk 10 kaçak göçmeni yakaladı
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Aydın Didim açıklarında 10 Ekim günü saat 02.00 sıralarında lastik bottaki 2'si çocuk 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 10 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu (KB-51), lastik bottaki 2'si çocuk toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, Didim açıklarında 2'si çocuk 10 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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