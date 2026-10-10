Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında yaralanan kişiyi özel tekneden tahliye etti

Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında yaralanan kişiyi özel tekneden tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekip, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekip tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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