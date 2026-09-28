Sahil Güvenlik, İzmir Urla açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir gup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.