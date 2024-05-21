Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenliyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenliyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilecek. Tatbikatta, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurların iştirakiyle, iki senaryo halinde çalışmalar yapılacak. Tatbikat, arama kurtarma koordinasyonunu test etmeyi ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini ortaya koymayı hedefliyor. Tatbikata 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci katılacak.

21.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında yarın gerçekleştirilecek.

Konak Astsubay Orduevi'ndeki basın brifinginde tatbikatla ilgili bilgi veren Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, tatbikatın Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurların iştirakiyle, iki senaryo halinde yapılacağını söyledi.

Tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile diğer kurum ve komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu test etmeyi hedeflediğini belirten Tezel, Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konacağını dile getirdi.

Tuğamiral Tezel, şunları kaydetti:

"Müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek de hedeflenmektedir. Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla, her ortamda, 7 gün 24 saat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ve talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır."

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilecek tatbikatı 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci takip edecek.

İlk senaryoda Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının kurtarılması icra edilecek.

İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtarılması, yangının söndürülmesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Ege, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement