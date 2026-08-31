Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu

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İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı, işlemleri için il müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında ise sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ekiplerince, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Lastik bottan kurtarılan 30 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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