Sahil yolunda silahlı kavga: 1 ölü (2)
Akçaabat ilçesi sahilinde Beytullah Komar'ın, E.H. tabancayla vurularak öldürüldüğü olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yol kenarında duran araçtan inen E.H.'nin aynı araçtan inerek yanına gelen Beytullah Komar'a ateş ettiği anlar yer aldı.
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