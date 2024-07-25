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Sahilde mahsur kalan 23 caretta caretta yavrusu denize ulaştırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle sahildeki kumun ısınması sonucu denize ulaşamayan 23 caretta caretta yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince denize ulaştırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte kumun aşırı ısınması nedeniyle sahilde mahsur kalan 23 adet caretta caretta yavrusu,

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. Akşam saatlerinde kumun soğumasıyla birlikte ekipler tarafından sahile bırakılan deniz kampumbağaları güvenli bir şekilde denize ulaştırıldı.