Şahin'den KHK'lılar için acil eylem çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şahin'den KHK'lılar için acil eylem çağrısı

Şahin\'den KHK\'lılar için acil eylem çağrısı
16.02.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, KHK mağduriyetlerinin çözülmesi için 4 maddelik öneri sundu.

(ANKARA)-DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin KHK'lılar için 4 maddelik acil eylem çağrısı yaparak, "Geride yeni mağduriyetler bırakarak bu ülkede huzur ve barış iklimi tesis edilemez" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM'de yürütülen yasal düzenleme süreçlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, komisyon üyelerine KHK mağduriyetlerini giderme çağrısında bulundu. Meclis gündemindeki çalışmaların sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda bir "vicdan ve hukuk sınavı" olduğunu belirten Şahin, mağduriyetleri parça parça geçiştirmek yerine toptan ve kalıcı bir çözüm üretmenin parlamentonun asli vazifesi olduğunu söyledi.

"9 yıldır süren bu süreç bir sosyal ölümdür"

KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı süreci "yargısız infaz" olarak tanımlayan Şahin, insanların ömür boyu sürecek bir sivil ölüme mahküm edildiğini belirtti. 9 yılı aşkın süredir devam eden bu sürecin yoksulluk ve itibar kaybıyla derinleştiğini ifade eden Şahin, "Beraat alanlar dahi görevlerine dönememektedir. Takipsizlik kararları fiilen sonuç doğurmamaktadır. Bu tablo hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz" diye konuştu.

"Adalet bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir"

Parlamentonun asli görevinin mağduriyetleri toptan çözmek olduğunu dile getiren Ankara Milletvekili Şahin, yapılacak düzenlemelerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olması gerektiğini vurguladı. Geride yeni mağduriyetler bırakılarak toplumsal barışın sağlanamayacağını kaydeden Şahin, adaletin bir tercih değil, devlet olmanın gereği olduğunu hatırlattı.

Şahin'den 4 maddelik adalet reçetesi

Şahin, komisyonun dikkate alması gereken çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"KHK'ların doğurduğu tüm sonuçlar hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir.Takipsizlik ve beraat kararları derhal göreve iade sonucunu doğurmalıdır. Haksız yargılandığını düşünenlerin, bağımsız yargı önünde yeniden yargılanmasının önü açılmalıdır. Mağduriyet yaşayanların maddi ve manevi zararları giderilmelidir."

Toplumsal huzurun ancak hukuk devleti ilkelerine riayet edilerek sağlanabileceğini belirten İdris Şahin, TBMM'deki çalışmaların bir vicdan sınavı olduğunu sözlerineekledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Deva Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahin'den KHK'lılar için acil eylem çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Şahin'den KHK'lılar için acil eylem çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.