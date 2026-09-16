Şahin'den Şimşek'e OVP tepkisi, mazot 20 liradan 96 liraya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahin'den Şimşek'e OVP tepkisi, mazot 20 liradan 96 liraya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şahin\'den Şimşek\'e OVP tepkisi, mazot 20 liradan 96 liraya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program hedeflerine ilişkin "Hedefler tutmuyor algısı doğru değil" sözlerine tepki gösterdi. Şahin, mazotun görev devrinde yaklaşık 20 lira olduğunu, bugün 96 lirayı geçtiğini belirterek "Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'daki hedeflere ilişkin "Hedefler tutmuyor algısı doğru değil" açıklamasına tepki gösterdi. Şahin, "Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir. Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi ve Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hesap tutmadığı zaman mazeret üretmek değil, aynaya bakmak gerekir. Sayın Mehmet Şimşek bugün çıkmış, Orta Vadeli Program hedeflerinin şaşmasını bir 'algı' olarak nitelendiriyor. Oysa bu çarpık tabloyu çizenler başkası değil, bizzat kendileriydi. Daha dün denecek kadar yakın bir zaman önce, 2023 şartlarında 2026 yılı için yüzde 8,5 enflasyon ve yüzde 5 büyüme hedefi koyan da yine kendileriydi. Bugün aynı yıl için enflasyon beklentisini yüzde 28,4'e çıkarıp büyüme tahminini yüzde 3,3'e düşürdüklerinde ise suçlu yine dış etkenler oluyor. Sayın Şimşek'in göreve geldiği günden bugüne yaşananları tek bir örnekle anlatalım. Görevi devraldığında Ankara'da mazot yaklaşık 20 liraydı. Bugün 96 lirayı geçti. Üç yılda neredeyse beş katına çıktı.

"BUNUN ADI BASİRETSİZLİK VE TUTMAYAN HESAPTIR"

Şimdi bunun da sebebi savaş deniliyor. Peki savaş yalnızca Türkiye'yi mi etkiliyor? Haziran 2023'ten Eylül 2026'nın ilk haftasına kadar motorin fiyatı avro bazında Almanya'da yaklaşık yüzde 48, Fransa'da yüzde 35, hemen yanı başımızdaki Yunanistan'da yüzde 32, Bulgaristan'da yüzde 47 arttı. Türkiye'de ise Haziran 2023'ten bugüne vatandaşın pompada ödediği TL fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 389. Aynı savaş, aynı küresel enerji piyasası… Aradaki bu uçurumu hangi dış etkenle açıklayacaksınız?

Elbette bu coğrafyanın ekonomik maliyetleri vardır. Fakat bu milletin omuzlarındaki geçim derdi dün başlamadı. Emeklimizin maaşı bu kriz ikliminden çok önce de ev kirasına yetmiyordu, esnafımız yüksek faiz cenderesinde zaten kıvranıyordu, tarlasını eken çiftçimiz mazotun ve gübrenin fiyatı altında yıllardır eziliyordu. Siyaset ve yönetim, millete sunulan rakamların arkasında durma erdemidir. Üç yıl önce bu halka bir istikrar masalı anlatıp bugün duvara çarptığınızda bunun adı algı operasyonu olamaz. Bunun adı basiretsizlik ve tutmayan hesaptır!"

Kaynak: ANKA
Orta vadeli programMehmet ŞimşekDeva PartisiMilletvekiliEkonomiGüncelAnkaraOVPSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
İran’dan Katar’a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Nevşehir’deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
21:02
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
20:52
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
20:50
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
20:10
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
19:53
Petrol 100 doları geçti Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
Petrol 100 doları geçti! Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 21:15:44. #7.13#
SON DAKİKA: Şahin'den Şimşek'e OVP tepkisi, mazot 20 liradan 96 liraya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement