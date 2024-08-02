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Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saat 10.00'da başlayacak olan müsabakalara 400 güreşçi katılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek müsabakalar minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası mücadelesinde dereceye giren sporcular, Türkiye'yi Astana'da temsil edecek.