Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı'ndan Milli Takım'a 8 Sporcu

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı'ndan 8 sporcu Milli Takım kadrosuna seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Güreş Takımı Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu aynı zamanda takımdan seçilen 8 sporcu ise Milli Takım kadrosuna seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Milli Takım kadrosuna seçilen sporcuların başarısının tesadüf olmadığını dile getirdi.

İlçeye modern spor tesisleri kazandırarak çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda yetişmesini sağladıklarını belirten Tahmazoğlu, güreş dahil olmak üzere birçok branşta dereceler elde edildiğini ifade etti.