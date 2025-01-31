Şahinbey\'de Bozuk Et Satan İşletmelere Ceza

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Şahinbey Belediyesi, ilçede bozuk et ve et ürünleri satan işletmenin birine 3 gün, diğerine ise süresiz olarak kapatma cezası verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, Tarım ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, son kullanma tarihi geçen ve bozuk gıda satan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimde 2 işyerinde, 83 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş et ürünlerine el koyan ekipler, işletmenin birine 3 gün, diğerine ise süresiz olarak kapatma cezası verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür işyerlerine göz açtırmayacağız." dedi.