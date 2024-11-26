Şahinbey'den Umre Ödüllü Okuma Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şahinbey'den Umre Ödüllü Okuma Yarışması

Şahinbey\'den Umre Ödüllü Okuma Yarışması

162 lise öğrencisi, kitap okuma yarışmasıyla umreye gönderilecek. Proje Şahinbey Belediyesi tarafından düzenleniyor.

26.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 162 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesinin Gaziantep Valiliği öncülüğünde 7'incisini düzenleyeceği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" için protokol imzalandı.

Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından hayata geçirildiğini ve geleneksel hale getirildiğini belirterek, "İmzalanan protokolle lise öğrencilerimize kitap okutuyoruz. Bu başlı başına bir iş. Benzerleri de kütüphanelerimizde ve farklı projelerle yapılıyor. Bu projede kitap okutmanın yanı sıra kitabı iyi okursan ve bu kitapla ilgili yapılacak sınav da dereceye girersen sana ömrünün en güzel seyahatini yaptıracağız deniyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençleri okumaya teşvik etmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dinimizin ilk emri 'Oku'nun gereği olarak öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kitaplarla yarışma yapıp onları kutsal topraklarla buluşturuyoruz. Şu an lisede okuyan yaklaşık 55 bin öğrencimize kitaplarımızı dağıtacağız. Dağıtılan kitaplarını okuyacaklar ve önümüzdeki ay içerisinde de sınav yapacağız. Her okuldan başarılı olan ilk üç öğrencimizi ara tatilde kutsal topraklara uğurlayacağız."

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, gaziantep, Şahinbey, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinbey'den Umre Ödüllü Okuma Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey'den Umre Ödüllü Okuma Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.