Şahinler suç örgütü lideri Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında yeni dava açıldı - Son Dakika
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Şahinler suç örgütü lideri Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında yeni dava açıldı

Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşısı Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma sonucu yeni dava açıldı. İddianamede, suç örgütünün korkutucu ve sindirici yapısından faydalanarak müştekileri darbedip zorla senet imzalattıkları, iş insanlarına yönelik yağma ve gasp eylemlerinde bulundukları dile getirildi. Sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

17.04.2024 16:40
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Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşısı Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma sonucu yeni dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 kişi "müşteki", 59 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında, 15 Kasım 2019'da ifadesi alınan müştekiler İsa Karakale ve Emre Büyükyıldız'ın, Bakırköy'de bir adreste kendilerine yönelik yağma suçunun işlendiğini dile getirdiği, daha sonra elde edilen delillerin de bu ifadeleri doğruladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ifadesinde isimleri geçen kişiler hakkında daha öncesinde de benzer iddialar nedeniyle birçok kez "silahlı suç örgütü kurma, yönetme" ile farklı suçlardan soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Sanıkların, suç örgütünün korkutucu ve sindirici yapısından faydalanarak müştekileri darbedip zorla senet imzalattıkları, müşteki Karakale'nin aracını aldıkları anlatılan iddianamede, bu eylemlerle "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün İstanbul'da yeni bir oluşum içinde olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların örgütün yurt dışında bulunan elebaşlarından Bahadır Şahin'in talimatlarıyla eylemlerini sürdürdükleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulan örgüt çatısı altında bir araya geldiği anlatıldı.

"Mehmet Şahin yeni örgüt elebaşısı"

Örgütün önceki dönemlerdeki elebaşısı Sedat Şahin'in tutuklanmasıyla örgütte otorite boşluğu ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, örgütün yasa dışı finans kaynaklarının devam etmesi amacıyla Şahin'in amcasının oğlu sanık Mehmet Şahin'in yeni elebaşı olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanıkların hiyerarşi içerisinde müşterek hareket ederek suç işledikleri, işlemeye teşebbüs ettikleri ve bunu uzun süredir devam ettirdikleri ifade edildi.

Sanıkların yüklü miktarlarda paralar aldıkları, iş insanlarına yönelik yağma ve gasp eylemlerinde bulundukları dile getirilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği 18 farklı eyleme yer verildi.

Örgüt yöneticilerinden Bahadır Şahin'in emir ve talimatı doğrultusunda sanık Erkan Okur'un zorla senet imzalattığı müşteki İsa Karakale'yi alıkoyduğu anlatılan iddianamede, kendilerinden şikayetçi olmamaları konusunda müştekiyi tehdit edip serbest bıraktıkları belirtildi.

İddianamede, diğer sanıkların da müşteki Mehmet Ali Sarıkaya'dan haksız maddi menfaat temin etmek için ticari bir iş yapıldığı izlenimini verecek şekilde hayali ticaret kurguladıkları aktarılarak, hayali bir inşaat projesinden indirimli daire sattıkları müştekinin ödemeleri yapmasına rağmen gayrimenkulün devrinin gerçekleşmediği anlatıldı.

Müştekiye ölüm tehdidinde bulundular

Vazgeçmek isteyen müştekiyi tehdit ederek ödeme yapmasını sürdüren sanıkların bu şekilde haksız menfaat temin ettiği dile getirilen iddianamede, bazı sanıkların da müşteki Şefik Yalvaç'tan satın aldıkları araçların bedelini ödemedikleri vurgulandı.

İddianamede, müşteki Yalvaç'ın da araçların karşılığında bir inşaat projesindeki iş yerinin devredilmesi teklifini kabul ettiği belirtilerek, sanıkların ödemeleri yapan bu müştekiyi yıldırmak için başka bir kasten öldürme olayını anlatarak ölümle tehdit ettikleri anlatıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Mehmet Şahin, Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 16 kez uygulanmak üzere "nitelikli yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 176'şar yıldan 305'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede diğer 56 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 46 yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi.

Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

Mehmet Şahin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinler suç örgütü lideri Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında yeni dava açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinler suç örgütü lideri Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında yeni dava açıldı - Son Dakika
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