Sahipsiz Köpekler Toplanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sahipsiz köpeklerin toplanarak sağlık kontrolü ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından barınaklara götürülmesi vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı ve Hatipköy Muhtarı Fatih Kıyga, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmanın merkeze bağlı köy ve mahallelerde başarıyla uygulandığını söyledi.

Çalışmaların Edirne Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütüldüğünü belirten Kıyga, muhtarların bildirimlerinin ardından sahipsiz köpeklerin ekiplerce alınarak barınağa götürüldüğünü ifade etti.

Köpeklerin barınakta sağlık kontrolünden geçirildiğini ve kısırlaştırıldığını anlatan Kıyga, hayvanların burada beslendiğini dile getirdi.

Kıyga, "Köylülerimiz de muhtarlarımız da bu çalışmadan çok memnun. Güzel bir uygulama oldu." dedi.

Sahipsiz köpeklerin köylerde hızla çoğaldığını ve zaman zaman çiftçilerin hayvanlarına zarar verdiğini aktaran Kıyga, çalışmanın sürdürülmesini istediklerini kaydetti.

Avarız köyü muhtarı Ender Sar da köyde yaşayan yaklaşık 30 sahipsiz köpeğin İl Özel İdaresi ekiplerince barınaklara götürülmek üzere alındığını belirtti.

Köpeklerin toplanmasının vatandaşları rahatlattığını ifade eden Sar, "Köpeklerin sayısı çok fazlaydı ve insanlara rahatsızlık veriyordu. Valiliğimizin bu uygulamaya devam etmesini istiyoruz. Vatandaşlardan olumlu dönüşler alıyoruz. Saldırılar azaldı, çocuklar artık rahatlıkla dışarı çıkıp oynayabiliyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Serdar Baliç ise köpeklerden korkan vatandaşların sokaklarda artık daha rahat yürüyebildiğini söyledi.

Kırklareli'nde köpek sayısı büyük oranda azaldı

Kırklareli'nde de kent merkezi, ilçe, belde ve köylerden toplanan sahipsiz hayvanlar, Kırklareli Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Alanı'na götürülüyor.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen hayvanların kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılıyor.

Asilbeyli köyü muhtarı İsmet Cebeci, sahipsiz hayvanların toplanarak sahipsiz hayvan bakım merkezlerine götürülmesinden son derece memnun olduklarını belirtti.

Köylerdeki sahipsiz hayvanların Kırklareli İl Özel İdaresi ekiplerince toplandığını ifade eden Cebeci, köyündeki köpek sayısının büyük oranda azaldığını kaydetti.

Bazı köpeklerin saldırgan davranışlar sergilediğini ve vatandaşları tedirgin ettiğini dile getiren Cebeci, şöyle konuştu:

"Başıboş köpeklerin sayısı çok fazlaydı. Bisiklet, motosiklet ve araçlara saldırıyorlardı. Valiliğimizin aldığı kararla sahipsiz hayvanların toplanması bizleri memnun etti. Köyümüzdeki köpek sayısı oldukça azaldı. Vatandaşlarımız çok memnun. Herhangi bir sahipsiz köpek gördüğümüzde haber veriyoruz, ekipler hemen gelip alıyor."

Köy sakinlerinden Bekir Karazaim de çalışma öncesinde köpeklerin başıboş gezdiğini ve vatandaşları rahatsız ettiğini belirtti.

Köpeklerin toplanmasından herkesin memnun olduğunu anlatan Karazaim, "Geçmiş dönemlerde köpek saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmuştu. Şu anda çok memnunuz." dedi.

"Sokaklar güvenli hale geldi"

Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi sakinlerinden Umut Akbulut ise sahipsiz köpeklerin sokaklarda bulunmasının mahalle halkını tedirgin ettiğini dile getirdi.

Köpeklerin daha önce zaman zaman çocuklara saldırdığını ifade eden Akbulut, "Çocuklar ve kadınlar, köpeklerin yoğun olduğu yerlerden bazen geçemiyordu. Köpekler toplandıktan sonra sokaklar daha güvenli hale geldi. Bu çalışma herkes için iyi oldu." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Veysel Topçu da geçmişte mahallede çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu söyledi.

Sahipsiz köpeklerin barınaklarda bulunmasının daha uygun olduğunu belirten Topçu, "Köpekler bizi kovalıyor, bazen de ısırıyordu. Toplandıktan sonra herkes rahatladı. Mahallemizde artık sahipsiz köpeklerle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.