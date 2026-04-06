Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: Bir Adamın Parmakları Koptu

06.04.2026 16:32
Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında Ferhat Boncuk'un baş parmağı koptu, tedavi edildi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Ferhat Boncuk'un (57) sağ el baş parmağı koptu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Boncuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Kızılçukur Mahallesi'nde önceki sabah saatlerinde meydana geldi. İki çocuk babası Ferhat Boncuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ el baş parmağından yaralanan Boncuk, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Boncuk'un sağ el baş parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatta hem parmak hem de doku parçalandığı için parmak yerine dikilemedi.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ferhat Boncuk, aynı köpeklerin daha önce de iki kişiye saldırdığını öğrendiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahallelileri bölgede sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
