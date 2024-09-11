Sahipsiz Köpeklerle Nasıl Başa Çıkmalı? - Son Dakika
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Sahipsiz Köpeklerle Nasıl Başa Çıkmalı?

Sahipsiz köpeklerle karşılaşıldığında olası bir saldırıdan korunmak için davranışlarının takip edilmesi, göz temasından kaçınarak tedirgin olunduğu belli edilmeden sakince alandan geçilmesi tavsiye ediliyor.

11.09.2024 11:48
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Sahipsiz köpeklerle karşılaşıldığında olası bir saldırıdan korunmak için davranışlarının takip edilmesi, göz temasından kaçınarak tedirgin olunduğu belli edilmeden sakince alandan geçilmesi tavsiye ediliyor.

Son zamanlarda sahipsiz köpeklerden kaçarken hayati tehlike yaratacak durumlarla karşılaşılması, olası bir köpek saldırısından nasıl korunacağı sorusunu akıllara getiriyor.

AA muhabiri, sokakta sahipsiz köpeklerle karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğini uzmanlara sordu.

"Köpekler sakinliğini koruyan insanlara saldırmazlar"

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, saldırgan köpeklerin beslendiklerini alan ve kendilerini ait hissettikleri yerlere yabancı canlı girdiğinde onu tehdit olarak gördüğünü söyledi.

Bu nedenle köpeklerin saldırgan bir tutum sergileyebileceklerini kaydeden Alpak, kısırlaştırılmayan köpeklerin daha saldırgan olabildiğini ifade etti.

Alpak, "Köpekler tanımadıkları insanlarla göz temasına girmeyi sevmezler. Göz temasını genellikle tehdit olarak kabul ederler ve saldırganlaşabilirler. Kişi, tek başına sahipsiz köpeklerin bulunduğu alana girmeden önce sakinliğini korumalı, tedirgin olduğunu belli etmeden, alandan sakince geçmelidir. Köpekler sakinliğini koruyan insanlara saldırmazlar." diye konuştu.

Saldırgan köpeklerin tedavilerinin de veteriner hekim tarafından titizlikle yapılması gerektiğini belirten Alpak, bu tedavi sürecinin de aylarca devam edebileceğini vurguladı.

"Eğer kalabalık bir köpek grubu gördüysek, onlara doğru yürümeyelim"

Köpek Eğitmeni Şenol Tunç, sokakta karşılaşılan köpeklerden kaçılmamasının ve korkulduğunun belli edilmemesinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kaçmamalıyız, çünkü kaçtığımızda av olacağız. Onlar kurttan gelen bir gen o yüzden avcı pozisyonuna düşüp peşimize koşacaklar. Eğer kalabalık bir köpek grubu gördüysek, onlara doğru yürümeyelim. Göz ucuyla o tarafa bakıp ters istikamete doğru yürümeliyiz ve bir gözümüzle her zaman onları takip edelim. Eğer köpekler üzerimize doğru koşuyorsa, yakınlarda bir duvar ya da yükseklik varsa oraya çıkın veya sırtınızı duvara dayayın. Bir çanta varsa sallayabiliriz ya da yiyecek veya içecek bir şey varsa uzağa atarak köpeklerin onlara doğru gittiğinde kaçabiliriz."

Kalabalık köpek grubundan olabildiğince uzak yürünmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Sabit durmaları, elleri ve kollarını sağa sola açmamaları gerekiyor. Köpeğe tekme veya el sallanmamalı. O an köpek el ve ayaktan ısırdığı zaman daha kötü şeylere neden olabilir. Sabit durulmalı, yüksek sesle bağırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tunç, köpeklerin saldıracağının bazı işaretlerden anlaşılabileceğini kaydederek, "Köpeğin kuyruğunu sabit tutması bir şeye kitlendiğini, hamle yapacağını, tedirgin olduğunu ve şüpheli bir şey gördüğünü bize gösterir. Kuyruğunu sallaması oyun oynamak istediğini gösterir. Ensesinden sırtına doğru tüyleri kabarırsa kesinlikle saldıracak anlamına gelir. Bu tarz köpeklere de yaklaşılmasını tavsiye etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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