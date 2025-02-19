Sahte Alkol Üreticisi Gözaltına Alındı

Kayseri'de sahte alkol üretimi yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen Z.Ç. (31), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 38 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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