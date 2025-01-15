Sahte Alkolden 19 Ölü - Son Dakika
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Sahte Alkolden 19 Ölü

Sahte Alkolden 19 Ölü

İstanbul'da sahte alkol zehirlenmesinde 19 kişi yaşamını yitirdi, 61 işletme kapatıldı.

15.01.2025 18:35
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(İSTANBUL) - Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un bazı semtlerinde, sahte alkolden zehirlenme olayları yaşandığı, entübe edilen vatandaşlardan 19'unun yaşamını yitirdiği öğrenildi. İstanbul Valiliği, sahte alkol satışı nedeniyle 61 işletmenin kapatıldığını açıkladı.

Geçen yıl 48 kişinin sahte alkolden yaşamını yitirdiği 110 kişinin de zehirlendiği İstanbul'da, son bir kaç gün içerisinde zincirleme zehirlenme ve ölüm haberleri ard arda geliyor.

Edinilen bilgiye göre, zehirlenme olayları daha çok Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un bazı semtlerinden geldi. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan bazıları entübe edilirken, 19 kişi kurtarılamadı. Ölü sayısının da artmasından endişe edilirken, İstanbul Valiliği yetkilileri, şu ana kadar sahte alkol satışıyla ilgili 61 işletmenin kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden dün yapılan açıklamada ise  kaçak içki ve sahte alkol kullanımının yol açtığı zehirlenme vakalarıyla mücadele etmek için yeni düzenlemeler getirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, 3 ay önce alkol satışı yapan işletmelere 24 saat kesintisiz ve yüksek kaliteli görüntü kaydı zorunluluğu getirilirken, geçen hafta yayımlanan ek genelge ile sahte ya da kaçak alkol satan işletmeler üzerindeki yaptırımlar artırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sahte ve kaçak alkol sattığı belirlenen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uymayanlar için idari işlemler uygulanacak.

Kaynak: ANKA

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