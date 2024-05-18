Sahte altın operasyonunda 50 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında, yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sahte altın üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1.614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda; "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasında, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta "AYAR-3" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu: 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu" bilgisini de paylaştı.