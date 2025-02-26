Sahte Altın Satışına Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Savaş Mahallesi'ndeki 3 kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, 3 iş yerinde 1 gramlık 6 sahte altın bozdurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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