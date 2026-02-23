Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı

Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı
23.02.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sahte altınla cep telefonu dolandırıcılığı yapan iki kişi tutuklandı.

Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir mağdur, internetten sattığı cep telefonu karşılığında aldığı çeyrek altının sahte çıkması üzerine ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu A.Ş. ile F.Ş'nin Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da internetten satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle iletişime geçip, ürünü elden teslim almak için adreslerine veya buluşma noktalarına giderek cep telefonunu teslim aldıklarını, karşı tarafa ise bijuteriden satın aldıkları sahte yarım ve çeyrek altınları verdiklerini belirledi.

Bu yöntemle 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki bir firmadan araç kiraladıklarını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı Nevşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sahte 15 çeyrek ve 2 yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, 2 havalı tabanca, bir miktar para ile sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ş. ile F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, kullandıkları aracı ise çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Nevşehir, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:47:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte Altınla Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.