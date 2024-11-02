Sahte ambulansa ceza

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İstanbul'da sahte ambulans sürücüsüne 23 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

02.11.2024 16:14
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(İSTANBUL) - İstanbul'da araçlardan yol isteyen bir ambulansın "kamyonet" statüsünde olduğu ve belgesiz olarak "ambulans" hizmeti verdiği belirlendi. Gözaltına alınan sahte ambulans sürücüsüne 23 bin 709 lira idari para cezası kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya ve ulusal haber bültenleri üzerinden "bir ambulans, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldı" başlıklarıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 01 Kasım tarihinde Küçükçekmece ilçesinde ters yönde seyrederek araçlardan yol isteyen ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın yapılan kontrollerinde aracın tescil cinsinin "kamyonet" olduğu ve belgesiz olarak "ambulans" hizmeti verdiği belirlendi. Araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı. A.A.'ya "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak, çakar siren tertibatı bulundurmak, izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak, cam film, araçların ters yönde sürülmesi, sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 709 lira idari para cezası kesildi. Araç, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

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