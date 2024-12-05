Sahte Dekontla 1 Milyon Lira Değerinde Mum Çalan Şüpheli Yakalandı

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SANCAKTEPE'de sahte dekontla iş yeri sahibini kandırıp 1 milyon lira değerinde mum çalan şüpheli yakalandı. Çalınan mumlar ise polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda Okmeydanı'nda bir depoda bulundu. Mumlar sahibine teslim edildi.

Sancaktepe'de 5 Kasım Salı günü iş kadını D.N. (40) kendisini telefonla arayarak 1 milyon lira değerinde dekoratif mum sipariş veren bir kişi tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvuruda bulunmuştu. Şüpheli, iş kadını D.N.'ye 1 milyon lira değerinde dekoratif mumun parasını ödediğine dair sahte dekont gönderdi. D.N., şüphelinin gönderdiği dekonta inanarak, gelen kamyona mumları yükledi. D.N. kısa süre sonra 'kendisine para yatırılmadığını ve dekontun sahte olduğunu anladı ve polise başvurdu.

MUMLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İş kadınının emniyetteki ifadesinin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Adnan İ. (45) 19 Kasım'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli 20 Kasım'da ise tutuklanmıştı.

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmanın sonucunda çalınan mumların Şişli, Okmeydanı Mahallesi'nde bir depoda olduğunu belirledi. Yapılan baskında 40 koli içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan dekoratif yılbaşı mumları bulundu. Mumlar iş kadınına teslim edildi.